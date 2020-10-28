Ситуацию удалось решить всего за сутки

Гендиректор производителя медицинского кислорода "Любергаз" Олег Козырев рассказал о том, что его компания, которая занимается поставкой в больницы Московского региона, в том числе в Коммунарку, сырье, быстро устранила проблему с его дефицитом.

На прошлой неделе Козырев написал письмо первому замминистру промышленности Сергею Цыбу. В обращении он поведал о том, что с ростом заболеваний коронавирусом образовались проблемы с поставщиками кислорода жидкого технического (КЖТ), которые, по его словам, вероятно, захотели убрать компанию с рынка.

В письме указывалось, что компания работает на пределе, а забрать сырье она может в месте, расположенном не дальше одной тысячи километров. Козырев отмечал, что на утро 23 октября им было отказано в отгрузке сырья, которого не будет уже 26 числа, по всей России. Больницы не смогут получить кислород из-за его отсутствия. Козырев предупреждал, что если ситуацию не исправить, в лечебно-профилактических учреждениях начнут умирать люди.

Однако после обращения в Минпромторг ситуация разрешилась за сутки. С 26 числа завод "Любергаз" вновь начал получать сырье для производства медицинского кислорода. Об этом Козырев сообщил изданию РБК.

Как отметили в Минпромторге, письмо направили в рабочий чат, где есть все главные производители медицинского кислорода. В ведомстве добавили, что оперативное сотрудничество участников помогло быстро решить ситуацию. На сайте ведомства указано, что газ поставляется в штатном режиме.

Козырев добавил, что Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, который расположен в районе Сергиева Посада, быстрее всех предложил помощь. Он смог отправить КЖТ "Любергазу". Фирмы "Линде Газ Рус" ("дочка" немецкой Linde), "Логика" (относящаяся к французской Air Liquidе) с заводом в Кстово в Нижегородской области, а также предприятие в Таганроге также помогли.

Глава "Любергаза" подчеркнул, что фирмы слегка увеличили стоимость сырья, а компания и дальше приобретает его в Белоруссии и в Новороссийске.

Козырев в своем письме Минпромторгу обращал внимание на то, что "Любергаз" занимает третью строчку по объемам поставок медицинского кислорода в столицу – до 1 тыс. в месяц.

Накануне ведомство решило узнать у металлургических компаний России об их возможностях по изготовлению медицинского кислорода, чтобы снабжать им медучреждения из-за COVID-19. В пресс-службе Минпромторга объясняли, что данные понадобились, чтобы изучить установки по производству технического кислорода. На аппараты могли бы рассчитывать, как на потенциальный производственный резерв для создания медицинского кислорода со временем.

Сейчас ведомство прорабатывает вопрос о том, насколько необходимо их переоборудовать. Тем не менее отмечается, что промышленность страны имеет мощности, чтобы производить баллоны для кислорода, ведь некоторые крупные заводы загружены всего на 20%.

Металлургические предприятия готовят технический кислород, используемый для создания чугуна и стали. У медицинского же кислорода другие нормы примесей оксида углерода, кислот и озона. Чтобы его производить и реализовать, нужна лицензия.