России вернули могилу легендарного разведчика СССР

Российские дипломаты получили права на захоронение в Токио по завещанию родных героя

С этого года ответственным за могилу легендарного Рихарда Зорге в Японии стало посольство РФ. Об этом на церемонии, посвященной 125-летия со дня рождения советского разведчика, рассказал дипломатам стран СНГ военный атташе нашей страны в Токио. 

По словам Сергея Шашкова, после смерти гражданской жены героя СССР за его могилой ухаживала ее племянница, которой в 2018 году не стало. И так как наследники супруги разведчика составили завещание о передаче прав на эту могилу посольству России в Японии, теперь именно отечественные дипломаты в ответе за нее.

У могилы Зорге выставили почетный караул. Присутствующие на церемонии послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана возложили к захоронению живые цветы и венок. 

Это событие произошло в то время, как в в некоторых зарубежных странах  и даже бывших советских республиках пытаются переписать историю, отметил посол РФ Михаил Галузин. По его словам, "таким попыткам необходимо давать самый жесткий отпор посол РФ Михаил Галузин.

Ранее в Чехии был снесен памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Власти Праги закрыли разрисованный местными вандалами монумент брезентом, чем, по мнению дипмиссии РФ, в очередной раз осквернили память легендарного военачальника и тысяч погибших воинов Красной Армии.

Полина ДОРОЖКИНА

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