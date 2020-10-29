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С этого года ответственным за могилу легендарного Рихарда Зорге в Японии стало посольство РФ. Об этом на церемонии, посвященной 125-летия со дня рождения советского разведчика, рассказал дипломатам стран СНГ военный атташе нашей страны в Токио.
По словам Сергея Шашкова, после смерти гражданской жены героя СССР за его могилой ухаживала ее племянница, которой в 2018 году не стало. И так как наследники супруги разведчика составили завещание о передаче прав на эту могилу посольству России в Японии, теперь именно отечественные дипломаты в ответе за нее.
У могилы Зорге выставили почетный караул. Присутствующие на церемонии
послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана
возложили к захоронению живые цветы и венок.
Это событие произошло в то время, как в в некоторых зарубежных странах и даже бывших советских республиках пытаются переписать историю, отметил посол РФ Михаил Галузин. По его словам, "таким попыткам необходимо давать самый жесткий отпор посол РФ Михаил Галузин.
Ранее в Чехии был снесен памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Власти Праги закрыли разрисованный местными вандалами монумент брезентом, чем, по мнению дипмиссии РФ, в очередной раз осквернили память легендарного военачальника и тысяч погибших воинов Красной Армии.
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