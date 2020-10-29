Названы распространенные ошибки при стирке

Стирка белья – довольно легкий процесс, когда у вас есть стиральная машина. Ведь достаточно только загрузить вещи в барабан, выставить нужный режим и нажать на пуск. Однако не все знают, что существуют некоторые нюансы, пренебрежение которыми может привести к неприятным последствиям. Рассмотрим несколько частых ошибок.

Ошибка №1. Нельзя постоянно держать дверцу стиральной машинки закрытой. Из-за этого появляется затхлый запах, который будет передаваться и вещам. Кроме того, из-за сырости на уплотнительной резинке рано или поздно образуется плесень. Поэтому крайне важно периодически проветривать барабан. После каждой стирки желательно оставлять дверцу открытой примерно на полчаса.

Ошибка №2. Нельзя перегружать стиральную машинку. Чтобы этого не произошло, нужно заранее посмотреть, какой максимальный вес белья допустим для вашей модели. В противном случае техника выйдет из строя гораздо быстрее.

Ошибка №3. Нельзя стирать полотенца с кондиционером. Дело в том, что после контакта со средством ткань теряет свои впитывающие свойства. Полотенца сохнут намного дольше и приобретают неприятный запах сырости. Также сюда можно отнести спортивную одежду, влагоотталкивающие ткани, одежду из эластана, микрофибру и натуральный шелк.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно стирать махровые полотенца.