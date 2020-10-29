49 финалистов могут рассчитывать на помощь наставников из высших эшелонов власти

28 октября прошло торжественное награждение победителей конкурса "Лидеры России. Политика", организованного на базе платформы "Россия. Страна возможностей". 49 человек получили возможность стать участниками образовательной программы в качестве стажеров членов правительства России.

По словам замглавы администрации президента Сергея Кириенко, награжденные конкурсанты стали лучшими из десятков тысяч людей, принимавших участие. Победители имеют реальный шанс личностного и профессионального развития.

Также Кириенко отметил, что победители имеют определенные обязательства – наставник может выбрать себе в стажеры не только награжденных участников, но и финалистов конкурса. Поэтому он имеет возможность взяться за любого человека, в котором видит потенциал.

Алексей Комиссаров, руководитель конкурса, отметил, что выход в финал – уже по-настоящему достойный результат, так как в итоговом мероприятии собралась "сотня лучших".

"А знания и навыки, приобретенные на финале, помогут в вашем дальнейшем профессиональном развитии и, надеюсь, станут хорошим плацдармом для новых достижений. Примечательно, что больше половины наших победителей (57%) — моложе 40 лет. То есть в Конкурс, а потом, возможно, и в публичную политику идут молодые люди, с новыми взглядами и свежими идеями", – отметил Комиссаров.

Он добавил, что организаторы конкурса приложили максимум усилий для создания условий, предельно приближенным к реальным. Впервые на платформе была использована возможность для голосования, с помощью которых участники могли набирать себе поддержку.

Он добавил, что организаторы придумали для участников принципиально новые задания, с которыми еще не сталкивался ни один участников предыдущих конкурсов. В список победителей вошли 49 человек.

Всего заявку на участие в конкурсе подали практически 34 тыс. желающих. Более 9 тыс. проходили отбор в дистанционном формате. Из 544 отобранных участников в финал вышли лишь 100.

Победители могут рассчитывать на помощь личного наставника, а также участвовать в образовательной платформе, которая управляется Мастерской "Сенеж" совместно с ВШГУ.

Подробная информация о конкурсе доступна по ссылке.