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28 октября прошло торжественное награждение победителей конкурса "Лидеры России. Политика", организованного на базе платформы "Россия. Страна возможностей". 49 человек получили возможность стать участниками образовательной программы в качестве стажеров членов правительства России.
По словам замглавы администрации президента Сергея Кириенко, награжденные конкурсанты стали лучшими из десятков тысяч людей, принимавших участие. Победители имеют реальный шанс личностного и профессионального развития.
Также Кириенко отметил, что победители имеют определенные обязательства – наставник может выбрать себе в стажеры не только награжденных участников, но и финалистов конкурса. Поэтому он имеет возможность взяться за любого человека, в котором видит потенциал.
Алексей Комиссаров, руководитель конкурса, отметил, что выход в финал – уже по-настоящему достойный результат, так как в итоговом мероприятии собралась "сотня лучших".
"А знания и навыки, приобретенные на финале, помогут в вашем дальнейшем профессиональном развитии и, надеюсь, станут хорошим плацдармом для новых достижений. Примечательно, что больше половины наших победителей (57%) — моложе 40 лет. То есть в Конкурс, а потом, возможно, и в публичную политику идут молодые люди, с новыми взглядами и свежими идеями", – отметил Комиссаров.
Он добавил, что организаторы конкурса приложили максимум усилий для создания условий, предельно приближенным к реальным. Впервые на платформе была использована возможность для голосования, с помощью которых участники могли набирать себе поддержку.
Он добавил, что организаторы придумали для участников принципиально новые задания, с которыми еще не сталкивался ни один участников предыдущих конкурсов. В список победителей вошли 49 человек.
Всего заявку на участие в конкурсе подали практически 34 тыс. желающих. Более 9 тыс. проходили отбор в дистанционном формате. Из 544 отобранных участников в финал вышли лишь 100.
Победители могут рассчитывать на помощь личного наставника, а также участвовать в образовательной платформе, которая управляется Мастерской "Сенеж" совместно с ВШГУ.
Подробная информация о конкурсе доступна по ссылке.
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