Смешные анекдоты на 30 октября

Смешные анекдоты на 30 октября
Фото: Tom Schneider/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
С шутками от "Утро.ру" последний рабочий день начнется весело
  • Средь бела дня в дом врывается преступник. Связывает женщину и требует у мужчины все драгоценности, которые есть в квартире.

     -Друг, – со слезами на молит хозяин квартиры, – забирай что тебе угодно, но отпусти эту женщине.
     – Неужели так крепка ваша любовь? – спрашивает грабитель.
     – Нет, это супруга моего соседа, а моя скоро вернется домой.

  • Бабуля, ну почему ты все время кладешь пакеты в стирку? Кто так делает? Просто зря воду тратишь и занимаешь ванну!

     - Ладно, ладно, внук. Иди стирай свои маски одноразовые, коли я освободила.

  • Здравствуйте, это спецслужба?

     - Да.

     - Правда ли, что вы занимаетесь прослушкой?

     - А для чего вам такая информация?

     - Я просто забыл, что супруга просила купить в магазине. Можете уточнить?

  • Кроты на даче совсем надоели– перерыли всю землю. И газон не растет, и дорожки проваливаются. А когда зашел в "Икею", прочитал: Мы смогли спасти миллион кротов с помощью утилизации батареек". Вот оказывается, кто их разводил…


  • Сыну моему уже семь – а он флейту освоил.

     – Моему пять – а он на скрипке может играть.

     – Моему сыну три года, и за роялем сидит.

     – А как у него получается?

     – Превосходно! Правда, падает на пол вместе с игрушками.


  • Скажите, доктор, от чего же все врачи так неразборчиво пишут? Вот что здесь вообще такое может быть написано? Ничего не понятно!

– Ваш неврологический осмотр не выявил патологии

– Ну вот видите, все еще хуже! Вы не просто непонятно пишите – вы еще и говорите непонятно!

Егор МАЛКОВ

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