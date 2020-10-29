Смешные анекдоты на 30 октября

С шутками от "Утро.ру" последний рабочий день начнется весело

Средь бела дня в дом врывается преступник. Связывает женщину и требует у мужчины все драгоценности, которые есть в квартире.

-Друг, – со слезами на молит хозяин квартиры, – забирай что тебе угодно, но отпусти эту женщине.

– Неужели так крепка ваша любовь? – спрашивает грабитель.

– Нет, это супруга моего соседа, а моя скоро вернется домой.

Бабуля, ну почему ты все время кладешь пакеты в стирку? Кто так делает? Просто зря воду тратишь и занимаешь ванну!

- Ладно, ладно, внук. Иди стирай свои маски одноразовые, коли я освободила.

Здравствуйте, это спецслужба?

- Да.

- Правда ли, что вы занимаетесь прослушкой?

- А для чего вам такая информация?

- Я просто забыл, что супруга просила купить в магазине. Можете уточнить?

Кроты на даче совсем надоели– перерыли всю землю. И газон не растет, и дорожки проваливаются. А когда зашел в "Икею", прочитал: Мы смогли спасти миллион кротов с помощью утилизации батареек". Вот оказывается, кто их разводил…





Сыну моему уже семь – а он флейту освоил.

– Моему пять – а он на скрипке может играть.

– Моему сыну три года, и за роялем сидит.

– А как у него получается?

– Превосходно! Правда, падает на пол вместе с игрушками.





Скажите, доктор, от чего же все врачи так неразборчиво пишут? Вот что здесь вообще такое может быть написано? Ничего не понятно!

– Ваш неврологический осмотр не выявил патологии

– Ну вот видите, все еще хуже! Вы не просто непонятно пишите – вы еще и говорите непонятно!