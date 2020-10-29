Смешные анекдоты на 30 октября

Курс рубля
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-Друг,
– со слезами на молит хозяин квартиры, – забирай что тебе угодно, но отпусти
эту женщине.
– Неужели так крепка ваша любовь? – спрашивает грабитель.
– Нет, это супруга моего соседа, а моя скоро вернется домой.
- Ладно, ладно, внук. Иди стирай свои маски одноразовые, коли я освободила.
- Да.
- Правда ли, что вы занимаетесь прослушкой?
- А для чего вам такая информация?
- Я просто забыл, что супруга просила купить в магазине. Можете уточнить?
– Моему пять – а он на скрипке может играть.
– Моему сыну три года, и за роялем сидит.
– А как у него получается?
– Превосходно! Правда, падает на пол вместе с игрушками.
– Ваш неврологический осмотр не выявил патологии
– Ну вот видите, все еще хуже! Вы не просто непонятно пишите – вы еще и говорите непонятно!
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