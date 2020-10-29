Над Россией можно будет наблюдать крайне редкое небесное явление

Над Россией можно будет наблюдать крайне редкое небесное явление
Фото: pixabay.com
Оно ожидается в последний день октября

В этом месяце россияне смогут увидеть потрясающее зрелище – "голубую Луну". Редкое астрономическое явление произойдет 31-го октября и будет заметно в разных часовых поясах страны.

Сообщается, что это станет вторым по счету полнолунием за месяц. Первое можно было увидеть 1-го октября, передает РИА "Новости".

Впервые с 1944 года явление выпадает именно на тот день, когда во многих странах отмечают окутанный мистикой и легендами Хэллоуин. Второе полнолуние носит название "охотничья Луна". Дело в том, что свет, исходящий от спутника, раньше считался помощником для охотников.

"Иногда Луна действительно может принимать легкий голубой оттенок, это обусловлено оптическом эффектом", – отмечается в сообщении.

В соответствии с научным объяснением, частота рассеиваемого лунного света становится меньше частоты молекул, находящихся в атмосфере Земли. Это вызвано крупными пожарами или извержениями вулканов.

Как известно, "голубая Луна" появляется на небосводе раз в два или три года. В следующий раз октябрьское второе полнолуние произойдет нескоро – в 2039 году, а затем – в 2058, 2077 и 2096 годах. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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