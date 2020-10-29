Удобрение вы найдете в любом лесу

Осень – то время, когда огородники активно занимаются подготовкой почвы к зимовке. Многие вносят подкормку для того, чтобы после урожайного сезона земля быстрее восстановилась и к весне снова была готова к новым посадкам. Одни используют минеральные удобрения, другие же отдают предпочтение органическим.

Если вы не желаете тратить деньги на магазинные удобрения, можно воспользоваться бесплатным, но эффективным методом. На помощь придет опавшая листва из леса. Считается, что данный природный материал усваивается гораздо лучше, чем все остальное.

Как вносить удобрение

Вскопайте грядки. Их глубина должна достигать примерно половины штыка лопаты.

Добавьте листву.

За зиму подкормка сгниет и превратится в пищу для бифидобактерий. Микроорганизмы не дадут вредителям задерживаться в почве.

Кроме того, листва является кормом для дождевых червей. А они, в свою очередь, рыхлят землю, делая ее более мягкой и пригодной для посадок.

Также опавшую листву можно использовать в качестве мульчи под плодовыми кустарниками.

Ранее "Утро.ру" рассказало, чем еще можно удобрять грядки осенью.