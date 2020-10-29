Азербайджан передал тела погибших военных Армении

Процессом руководило Минобороны России

Азербайджан направил в Армению около 30 тел солдат и офицеров, которые остались на поле боя. Об этом сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, Баку также передал двух пожилых армян, возраст которых превысил 80 лет, пишет "Интерфакс".

Процесс организовало Министерство обороты России. Гаджиев поблагодарил ведомство и его главу Сергея Шойгу.

Тем временем власти Армении стремительно избавляются от российского влияния, считает политолог Игорь Коротченко.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

В Токио обозначили шаги до заключения мирного договора с Москвой

Новый японский премьер рассчитывает покончить с этой проблемой

Роль России в плане Ирана по Карабаху раскрыл дипломат

Представитель Тегерана прилетел в Москву, чтобы обсудить новый формат группы посредников по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей