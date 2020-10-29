Азербайджан передал тела погибших военных Армении

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Азербайджан направил в Армению около 30 тел солдат и офицеров, которые остались на поле боя. Об этом сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
По его словам, Баку также передал двух пожилых армян, возраст которых превысил 80 лет, пишет "Интерфакс".
Процесс организовало Министерство обороты России. Гаджиев поблагодарил ведомство и его главу Сергея Шойгу.
Тем временем власти Армении стремительно избавляются от российского влияния, считает политолог Игорь Коротченко.
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