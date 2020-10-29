Профсоюзы назвали главное условие роста пенсий россиян

Профсоюзы назвали главное условие роста пенсий россиян
Фото: ities. Housing and communal services. Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Они выступили против новых изменений пенсионной системы РФ

Пенсионная система – сложный механизм, на перезапуск которого требуется много времени. Внесение поправок в пенсионное законодательство каждые несколько лет не дает возможности реализовать прежние задумки. На это указал зампредседателя Федерации независимых профсоюзов РФ Давид Кришталь.

"Время надо для того, чтобы ее (пенсионную систему – прим.ред.) реализовывать. А у нас год-два проходит, и опять влезают, что-то придумывают",

– высказался Кришталь. Комментируя последнее предложение члена парламентского комитета по экономической политике Сергея Калашникова начать рассчитывать размер пенсии и последующей индексации "по рангам", представитель профсоюзов отметил, что еще не изучал данную инициативу. Однако он против реформирования пенсионного законодательства, которое было принято лишь в 2018 году.

"Запустили – пускай работает",

приводит мнение эксперта РИА "Новости". Главное обстоятельство, которое может повлиять на размер пенсии, – это зарплата. Вот ее и нужно повышать, чтобы в старости человек чувствовал себя материально обеспеченным. Но естественно, речь идет только об официальных "белых" выплатах, с которых отчисляются налоги и взносы в Пенсионный фонд, подчеркнул Кришталь.

Ранее в Минфине предложили сделать отчисления с зарплаты на старость добровольным делом россиян. При этом в ведомстве не поддержали идею возобновить со следующего года индексацию ежемесячных выплат работающим пенсионерам. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

В Токио обозначили шаги до заключения мирного договора с Москвой

Новый японский премьер рассчитывает покончить с этой проблемой

Роль России в плане Ирана по Карабаху раскрыл дипломат

Представитель Тегерана прилетел в Москву, чтобы обсудить новый формат группы посредников по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей