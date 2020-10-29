Они выступили против новых изменений пенсионной системы РФ

Пенсионная система – сложный механизм, на перезапуск которого требуется много времени. Внесение поправок в пенсионное законодательство каждые несколько лет не дает возможности реализовать прежние задумки. На это указал зампредседателя Федерации независимых профсоюзов РФ Давид Кришталь.

"Время надо для того, чтобы ее (пенсионную систему – прим.ред.) реализовывать. А у нас год-два проходит, и опять влезают, что-то придумывают",

– высказался Кришталь. Комментируя последнее предложение члена парламентского комитета по экономической политике Сергея Калашникова начать рассчитывать размер пенсии и последующей индексации "по рангам", представитель профсоюзов отметил, что еще не изучал данную инициативу. Однако он против реформирования пенсионного законодательства, которое было принято лишь в 2018 году.

"Запустили – пускай работает",

– приводит мнение эксперта РИА "Новости". Главное обстоятельство, которое может повлиять на размер пенсии, – это зарплата. Вот ее и нужно повышать, чтобы в старости человек чувствовал себя материально обеспеченным. Но естественно, речь идет только об официальных "белых" выплатах, с которых отчисляются налоги и взносы в Пенсионный фонд, подчеркнул Кришталь.

Ранее в Минфине предложили сделать отчисления с зарплаты на старость добровольным делом россиян. При этом в ведомстве не поддержали идею возобновить со следующего года индексацию ежемесячных выплат работающим пенсионерам.