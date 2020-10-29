Малькевич прокомментировал перевод Шугалея и Суэйфана из "Митиги"

Малькевич прокомментировал перевод Шугалея и Суэйфана из "Митиги"
Александр Малькевич. Фото: Николай Галкин/ТАСС
Эксперт предположил, что вскоре россиян отправят на родину

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич предположил, что плененных в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана приводят в порядок перед отправкой на родину. Об этом общественник написал в своем Telegram-канале.

"Российских социологов в настоящий момент приводят в порядок после полутора лет истязаний в настоящем зиндане со средневековыми порядками", – отметил он.

Малькевич сослался на публикацию ТАСС. По данным источника издания, россияне могут вернуться в Россию уже в ноябре. Сейчас они содержатся под стражей в Триполи, но уже не в частной тюрьме "Митига".

Напомним, Шугалей и Суэйфан отправились в Ливию в 2019 году. Они прибыли в Триполи для проведения социологических исследований, заранее получив документы и разрешение местных властей на пребывание в стране.

Однако в мае ученых похитили террористы подконтрольной ПНС группировки. С тех пор россиян удерживали в триполитанской тюрьме "Митига", но обвинений им так и не предъявили. 

Анна СОРОКИНА

Ответить:

новости партнеров

В Токио обозначили шаги до заключения мирного договора с Москвой

Новый японский премьер рассчитывает покончить с этой проблемой

Роль России в плане Ирана по Карабаху раскрыл дипломат

Представитель Тегерана прилетел в Москву, чтобы обсудить новый формат группы посредников по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей