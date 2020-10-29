Малькевич прокомментировал перевод Шугалея и Суэйфана из "Митиги"

Эксперт предположил, что вскоре россиян отправят на родину

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич предположил, что плененных в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана приводят в порядок перед отправкой на родину. Об этом общественник написал в своем Telegram-канале.



"Российских социологов в настоящий момент приводят в порядок после полутора лет истязаний в настоящем зиндане со средневековыми порядками", – отметил он.

Малькевич сослался на публикацию ТАСС. По данным источника издания, россияне могут вернуться в Россию уже в ноябре. Сейчас они содержатся под стражей в Триполи, но уже не в частной тюрьме "Митига".

Напомним, Шугалей и Суэйфан отправились в Ливию в 2019 году. Они прибыли в Триполи для проведения социологических исследований, заранее получив документы и разрешение местных властей на пребывание в стране.

Однако в мае ученых похитили террористы подконтрольной ПНС группировки. С тех пор россиян удерживали в триполитанской тюрьме "Митига", но обвинений им так и не предъявили.