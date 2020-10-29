В столице начался финал конкурса "Мастера гостеприимства"

В столице начался финал конкурса "Мастера гостеприимства"
Фото: пресс-служба
Внутренний туризм в России выходит на новый уровень

Сегодня в Москве стартовала финальная часть испытания общенационального состязания "Мастера гостеприимства". С приветственным словом к конкурсантам обратился замглавы российского правительства Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что дня нашей страны развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных задач.

Высокопоставленный госслужащий отметил, что порядка 60% россиян никогда не покидали родной регион, хотя просторы нашей страны с ее многообразием природных объектов, традиций, кулинарии и культуры представляют все возможности для активного туризма. В планах кабинета министров на ближайшее десятилетие, как минимум, в два раза увеличить число поездок россиян внутри страны.

Чернышенко обратился к участникам состязания и отметил, что именно такие – целеустремленные и амбициозные люди с новыми идеями нужны для развития туристического сектора экономики России.

Фото: пресс-служба

В ближайшие два дня конкурсанты примут участие в последних состязаниях и представят свои инновационные проекты в турсфере. В финале конкурса участвуют 186 человек. После этого будут определены 50 победителей. Каждый из них получит образовательные и поощрительные призы, рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Данная платформа является одним из организаторов мероприятия.

50 наиболее успешных участников конкурса получат в наставники известных управленцев гостиничным и ресторанным бизнесом, а также представителей госвласти.

Как отметила глава столичного Комитета по туризму Екатерина Проничева, данный конкурс станет переломным моментом в сфере развития отечественного туризма – этот сектор российской экономики выходит на новый уровень.

Фото: пресс-служба

Известно, что половина победителей пройдут специальную программу в столичной школе управления "Сколково". Лучшие участники конкурса получат возможность стать членами Российского союза туриндустрии, а также пройти стажировку у крупного российского туроператора ANEX Tour и другие призы.

Напомним, конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал осенью прошлого года. Основная задача мероприятия – раскрыть потенциал конкурсантов, а также дать толчок развитию российского внутреннего туризма.

Ольга ФЕДОРОВА

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