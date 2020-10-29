Часть фактов, которые не устраивали Запад, утаили от граждан

Украина хитростью перетянула на свою сторону общественное мнение в Европе, манипулируя фактами о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе. Об этом заявил голландский журналист Эрик ван де Бик после проведенного собственного расследования.

Журналист напомнил, что в первые часы и дни после авиакатастрофы рейса МН17 украинские спецслужбы представили массу аудиозаписей переговоров ополченцев Донбасса, которые позволяли обвинить их в причастности к крушению. Позже выяснилось, что слова были выдернуты из контекста или сказаны в другое время. Однако западные СМИ уже широко распространили версию СБУ, что именно командиры ДНР и ЛНР сбили самолет.

В то же время единственный разговор, который действительно имел отношение к трагедии, западные прокуроры, а за ними и СМИ "пропустили". Речь о полковнике Вооруженных сил Украины Руслане Гринчаке, который в июле 2014 г. отвечал за воздушное пространство над восточной частью Украины. В телефонном разговоре он успокаивал собеседника, что все пойдет по плану СБУ, и обещал в случае необходимости "снять еще один Боинг".

Прослушку обнародовало Минобороны РФ. Однако про нее лишь мельком упомянули три голландских издания. Остальные даже сочли нужным рассказать европейцам, что есть такая запись. Более того, прокуроры Нидерландов допросили собеседника Гринчака, но самого Гринчака на допрос не вызывали.

"Поскольку средства массовой информации массово игнорировали прослушку Гринчака, широкая общественность никогда о ней не слышала. В то же время многие, если не все, знакомы с записями телефонных разговоров повстанцев на востоке Украины",

– говорится в статье Uitpers. В результате такой манипуляции данными общественность в Европе 6 лет жила с убеждением, что MH17 сбили ополченцы, тогда как на деле выясняется, что ни один из перехваченных разговоров это не доказывает.

Малайзийский пассажирский самолет, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. В марте 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу. В октябре 2020 г. Россия вышла из консультативной группы с Австралией и Нидерландами, заявив, что ее мнение и предоставленные данные не учитываются в расследовании.