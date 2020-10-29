В Минтруде высказались о "пенсионных рангах"

В Минтруде высказались о "пенсионных рангах"
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Экспертам пока не передали подробную программу данной инициативы

Специалисты из Минтруда в целом негативно оценивают возможность введения на территории нашей страны ранжирования социальных выплат для пожилых людей. Однако профильным экспертам пока не довелось детально ознакомиться с этим предложением.

Как отметили сотрудники пресс-центра ведомства, соответствующий проект пока не поступил на рассмотрение в министерство. Там также отметили, что, если идея дойдет до Минтруда, ее обязательно проанализируют согласно процедуре. Однако в целом введение неких "рангов" для пенсионеров в ведомстве не поддерживают, передает РИА "Новости".

Идея ранжирования соцвыплат для пенсионеров принадлежит члену ЛДПР Сергею Калашникову. По его мнению, такие пособия должны быть разделены на десять "рангов" – от минимального до максимального.

В министерстве напомнили, то пенсии в России и так дифференцированы. Размер пособия исчисляется исходя из уровня заработной платы на протяжении жизни, а также трудового стажа.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, когда у россиян вырастут пенсии. Условие обозначили профсоюзы.

Ольга ФЕДОРОВА

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