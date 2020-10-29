Житель Подмосковья украл продукты на 700 тысяч рублей

Злоумышленника задержали

В Домодедово сотрудники полиции задержали мужчину, который украл еду и напитки на семьсот тысяч рублей. 

В правоохранительные органы обратился мужчина, который является представителем компании по производству продуктов питания, который заявил о пропаже почти 850 единиц продукции, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Похитителем оказался 35-летний житель Чехова-2. Похищенное нашли в гараже, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Оказалось, что злоумышленник погрузил еду и напитки в грузовой автомобиль и скрылся. 

Сейчас мужчина задержан. На него заведено уголовное дело о краже. 

Ранее в Подмосковье поймали преступников, которые совершили 14 краж. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Когда вырастут пенсии у россиян: профсоюзы назвали условие

Они выступили против новых изменений пенсионной системы РФ

Путин продлил отсрочку по налогам: главное из выступления президента

 Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей