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В Домодедово сотрудники полиции задержали мужчину, который украл еду и напитки на семьсот тысяч рублей.
В правоохранительные органы обратился мужчина, который является представителем компании по производству продуктов питания, который заявил о пропаже почти 850 единиц продукции, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
Похитителем оказался 35-летний житель Чехова-2. Похищенное нашли в гараже, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Оказалось, что злоумышленник погрузил еду и напитки в грузовой автомобиль и скрылся.
Сейчас мужчина задержан. На него заведено уголовное дело о краже.
Ранее в Подмосковье поймали преступников, которые совершили 14 краж.
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