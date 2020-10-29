Церковные праздники в ноябре 2020 года

Церковные праздники в ноябре 2020 года
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Православный календарь на каждый день

Главные праздники ноября 2020 года для православных верующих – в обзоре "Утро.ру".

4 НОЯБРЯ

Празднование Казанской иконы Божией Матери

Образ Богородицы всегда ассоциируется у верующих с великим счастьем, покоем и чудесами. В этот день принято благословлять молодых людей на вступление в брак. Иконы Казанской Божией Матери дарят молодым супругам, а также при крещении деток.

7 НОЯБРЯ

Димитриевская родительская суббота

В этот день принято вспоминать об умерших близких, а также поминать всех людей, когда-то живших на земле. 7 ноября следует посетить могилы близких, а также принести в церковь угощение.

Фото: Farit Gubaev/Russian Look/www.globallookpress.com

21 НОЯБРЯ

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Святой Архангел Михаил является главным небесным заступником, главой войска святых сил. К нему обращаются в трудную минуту, прося заступничества. Это высший Ангел, принимающий самое близкое участие в судьбах церкви.  

Фото: Philippe Lissac/Godong/www.globallookpress.com

25 НОЯБРЯ

Иконы Божией Матери "Милостивая"

Согласно церковному учению, этот святой образ Богородицы был писан при жизни Матери Иисуса Христа. Обладает чудодейственной силой, в которую верят даже представители других религий.

26 НОЯБРЯ

Святителя Иоанна Златоуста

Этот святой человек жил в IV-V вв. Считается одним их трех Вселенских святителей. Был выдающимся оратором и архиепископом Константинопольским.

Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

28 НОЯБРЯ

Начало Рождественского поста

Воздержание от некоторой пищи, а также дурных мыслей и поступков во славу Рождества Христова длится по 6 января. Это один из четырех многодневных постов.

29 НОЯБРЯ

Апостола Матфея

Святой апостол Матфей был одним из приближенных учеников Иисуса Христа. Матфей был автором первого канонического жизнеописания Сына Божьего –  Евангелия.

30 НОЯБРЯ

Святителя Григория Чудотворца

Григорий Чудотворец прославился тем, что очень активно обращал в христианскую веру иноверцев. Считается святым лекарем, способным исцелить от недугов. К нему обращаются с просьбой о здравии себя и близких.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь народных праздников на ноябрь 2020.

Ольга ФЕДОРОВА

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