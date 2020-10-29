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Главные праздники ноября 2020 года для православных верующих – в обзоре "Утро.ру".
4 НОЯБРЯ
Празднование Казанской иконы Божией МатериОбраз Богородицы всегда ассоциируется у верующих с великим счастьем, покоем и чудесами. В этот день принято благословлять молодых людей на вступление в брак. Иконы Казанской Божией Матери дарят молодым супругам, а также при крещении деток.
7 НОЯБРЯ
Димитриевская родительская суббота
В этот день принято вспоминать об умерших близких, а также поминать всех людей, когда-то живших на земле. 7 ноября следует посетить могилы близких, а также принести в церковь угощение.
21 НОЯБРЯ
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Святой Архангел Михаил является главным небесным заступником, главой войска святых сил. К нему обращаются в трудную минуту, прося заступничества. Это высший Ангел, принимающий самое близкое участие в судьбах церкви.
25 НОЯБРЯ
Иконы Божией Матери "Милостивая"
Согласно церковному учению, этот святой образ Богородицы был писан при жизни Матери Иисуса Христа. Обладает чудодейственной силой, в которую верят даже представители других религий.
26 НОЯБРЯ
Святителя Иоанна Златоуста
Этот святой человек жил в IV-V вв. Считается одним их трех Вселенских святителей. Был выдающимся оратором и архиепископом Константинопольским.
28 НОЯБРЯ
Начало Рождественского поста
Воздержание от некоторой пищи, а также дурных мыслей и поступков во славу Рождества Христова длится по 6 января. Это один из четырех многодневных постов.
29 НОЯБРЯ
Апостола Матфея
Святой апостол Матфей был одним из приближенных учеников Иисуса Христа. Матфей был автором первого канонического жизнеописания Сына Божьего – Евангелия.
30 НОЯБРЯ
Святителя Григория Чудотворца
Григорий Чудотворец прославился тем, что очень активно обращал в христианскую веру иноверцев. Считается святым лекарем, способным исцелить от недугов. К нему обращаются с просьбой о здравии себя и близких.
Ранее "Утро.ру" публиковало календарь народных праздников на ноябрь 2020.
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