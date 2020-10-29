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Историк Илья Яблоков рассказал, какие теории заговоров считаются самыми распространенными и интересными в мире.
По словам ученого, самой популярной является теория про инопланетян-рептилий, которые вторглись на Землю и успешно мимикрировали под людей. Ее автор Дэвид Вон Айк отмечает, что пришельцы смогли захватить власть на планете и теперь правят миром.
Тысячи людей, которые приходят на встречи с конспирологом верят, что вся мировая элита – это рептилии под специальными масками, пишет "МИР24".
Еще одна теория заключается в том, что люди верят в то, что богатые люди специально поработили и сделали бедными других. Как правило, в нее верят те, кто столкнулся с серьезными травмами, уточняет "Вечерняя Москва".
При этом Яблоков отметил, что увлечение конспирологией может быть опасно, поскольку с помощью различных теорий люди создают свою реальность, что, в свою очередь, может привести к терактам.
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