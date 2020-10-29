Курс рубля
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По данным экспертов-синоптиков, предстоящие выходные в Москве и области выдадутся дождливыми и пасмурными. Небо затянут облака, на улице будет весьма прохладно.
Как сообщил эксперт центра "Фобос" Михаил Леус, в последний рабочий день этой недели облачность будет в норме, в пятницу москвичи и жители области периодически смогут любоваться солнцем, передает РИАМО.
А вот в выходные небо совсем затянет. В ночь на субботу столбик термометра будет колебаться от одного до шести градусов выше нуля, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Недавно "Утро.ру" рассказывало о необычном инциденте в Подмосковье. Местный житель украл продукты на 700 тысяч рублей.
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