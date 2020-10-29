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Александра Добровинского после скандального дела Михаила Ефремова лишили статуса адвоката на два года. Причина пока неизвестна, передает РИА Новости со ссылкой на Адвокатскую палату. Сам Добровинский пока не прокомментировал это известие.
Напомним, ранее адвокатского статуса в пятый раз лишили Эльмана Пашаева, который защищал Михаила Ефремова во время процесса после смертельной аварии в центре Москвы. Пашаева лишили лицензии на год за нарушения этики.
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