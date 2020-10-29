Случаи мошенничества участятся

Эксперты Банка России убеждены, что во второй половине текущего года серьезно увеличится количество случаев воровства денежных средств со счетов россиян.

В регуляторе рассказали, что мошенники стали чаще использовать различные шпионские программы, позволяющие выкрасить персональные данные владельцев банковских счетов. Кроме того, в последнее время большую активность проявляют хакерские группировки, промышляющие хищением средств российских граждан.

Специалисты Центрального банка считают необходимым модернизировать российское законодательство. По мнению представителей регулятора, ЦБ должен сам иметь право блокировать сайты мошенников. Только так удастся снизить вероятность того, что многие российские граждане будут обворованы, пишет РИА "Новости".

Кроме того, спастись от действий киберграбителей поможет сознательность самих граждан. В регуляторе считают, что россиянам пора повышать уровень "финансовой киберграмотности".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что россиян научились обманывать новым способом. Стало известно, что мошенники сейчас действуют в тандеме с роботами, якобы представляя колл-центры.

