Как распознать ранние симптомы гриппа и лечиться в домашних условиях

Как распознать ранние симптомы гриппа и лечиться в домашних условиях
Фото: Jeremy Maude/moodboard/www.globallookpress.com
Народные средства - в нашей подборке

Осень – это время простуд и гриппа. Никто не любит болеть, поэтому все стремятся быстрее избавиться от высокой температуры слабости. Иногда переболеть можно в легкой форме, а иногда неправильное лечение может стать причиной серьезных осложнений. Как распознать грипп и лечить его домашними средствами – в материале "Утро.ру". 

Симптомы 

Как правило, грипп начинается неожиданно. Возбудители заболевания отличаются агрессивностью, поэтому всего за несколько часов вирусы могут очень сильно размножиться и привести к серьезным поражениям слизистой оболочки дыхательных путей. 

О наличии гриппа говорят высокая температура тела (37,5–39 °С), головные боли, озноб, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора. При этом часто грипп можно перепутать с другой болезнью, поэтому для правильного диагноза лучше обратиться к врачу. 

Как лечить грипп? 

Лекарства больному должен назначить врач, однако есть проверенные временем средства, которые ускорят процесс выздоровления. 

Отвар из аптечной ромашки отлично помогает при гриппе. Все дело в том, что  ромашка обладает противовоспалительным. Такой отвар принесет еще больше пользы, если добавить в него мед, лимон или липу.

Также в чай можно добавить корень имбиря, который богат витаминами и микроэлементами. 

Облегчить простуду поможет настой из шиповника, а вот с насморком и кашлем можно бороться с помощью ингаляций с мятой или эвкалиптом. Однако помните, что такие процедуры нельзя проводить с повышенной температурой. 

Среди лекарственных растений, которые обладают отхаркивающим действием, следует отметить подорожник, мать-и-мачеху и корень солодки. 

Справиться с заложенностью носа можно с помощью сока алоэ, который не только имеет противовоспалительное свойство, но и отлично увлажняет слизистую. 

Также не стоит забывать постоянно проветривать помещение, в котором находится больной, делать влажную уборку. Постарайтесь добавить в рацион блюда с большим содержанием чеснока, лука, а также продукты с высоким содержанием витамина C. 

Ранее специалисты рассказали, что нужно делать при появлении первых признаков ОРВИ. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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