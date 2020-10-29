Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
Новая трагедия во Франции, большое выступление президента Путина и прогноз по курсу валют в ноябре – все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.
Происшествия
Во Франции произошла очередная атака, которую уже назвали терактом. На прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце напал мужчина с ножом. Погибли трое, ряд изданий отмечал, что двое человек были обезглавлены. На место происшествия сегодня прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, которому разъяренные местные жители посоветовали вернуться в Париж и сделать хоть что-нибудь, чтобы защитить народ.
Экономика
Президент РФ Владимир Путин сегодня выступил на форуме "Россия зовет!". Глава государства высказался на ряд острых тем, в числе которых было и состояние экономики, и поддержка россиян.
Эксперты тем временем делают прогнозы по курсу валют в ноябре на фоне пандемии коронавируса. Курс российской валюты к доллару может составить до 90 рублей.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись. Подробности – в нашем материале.
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