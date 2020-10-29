Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Новая трагедия во Франции, большое выступление президента Путина и прогноз по курсу валют в ноябре – все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.

Происшествия



Во Франции произошла очередная атака, которую уже назвали терактом. На прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце напал мужчина с ножом. Погибли трое, ряд изданий отмечал, что двое человек были обезглавлены. На место происшествия сегодня прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, которому разъяренные местные жители посоветовали вернуться в Париж и сделать хоть что-нибудь, чтобы защитить народ.

Экономика

Президент РФ Владимир Путин сегодня выступил на форуме "Россия зовет!". Глава государства высказался на ряд острых тем, в числе которых было и состояние экономики, и поддержка россиян.



Эксперты тем временем делают прогнозы по курсу валют в ноябре на фоне пандемии коронавируса. Курс российской валюты к доллару может составить до 90 рублей.

Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись. Подробности – в нашем материале.

Семья Анастасии Заворотнюк готова засудить актрису Анастасию Макееву, которая заявила, что младшая дочка звезды появилась на свет с помощью суррогатной матери.