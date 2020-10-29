Кислицына анонсировала прямой эфир с губернатором Новосибирской области Травниковым

Кислицына анонсировала прямой эфир с губернатором Новосибирской области Травниковым
Андрей Травников. Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Мероприятие состоится уже завтра, 30 октября

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына проведет прямой эфир в Инстаграм с главой Новосибирской области Андреем Травниковым. Посмотреть трансляцию и задать вопросы можно будет завтра, 30 октября. Эфир начнется в 18:00 по местному времени (14:00 мск).

На повестке – поддержка малого и среднего бизнеса, соцпрограммы, ситуация по коронавирусу – насколько подготовлена система здравоохранения, какие меры принимают власти для защиты граждан и др.

О предстоящем мероприятии Кислицына сообщила на своей странице.

Травников относится к числу губернаторов так называемой "новой волны". Временно исполняющим обязанности главы региона его назначили в 2017-м. А уже на следующий год он победил на досрочных губернаторских выборах, напомнила Кислицына.

Нынешний глава Новосибирской области проходил профессиональную подготовку по программе высшего уровня резерва управленческих кадров РАНХиГС при Президенте РФ в 2014 году, а в 2018 там же Травников завершил профессиональную переподготовку по программе кадрового управленческого резерва Президента РФ "Государственное и муниципальное управление". 

Отдел информации

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