Видео было снято из глубин Вселенной

В преддверии Хеллоуина американское агентство NASA опубликовало видео, на котором записаны звуки, которые зафиксировали различные космические приборы и аппараты.

При этом ученые отметили, что знают и помнят о том, что в космическом пространстве не слышны никакие звуки.

На видео можно услышать, как звучат сейсмометры марсохода, бортовые приборы, датчики давления воздуха. Запись получилась по-настоящему жуткой, на видео слышны стоны, скрежет и свист, сообщается на официальном сайте агенства. Сотрудники NASA отмечают, что записанные звуки напугали бы даже самых злобных и "омерзительных существ".

Также для предстоящего праздника NASA записало, как выглядит северное сияние Юпитера или взрывную волну из Кассиопеи.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал, как выглядел запуск российской ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз мс-17" из МКС. По мнению пользоватлей, фотографии получились впечатляющими.