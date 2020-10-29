6 простых секретов: как сэкономить на стирке

6 простых секретов: как сэкономить на стирке
Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Сохранить семейный бюджет поможет использование пятновыводителя и другие хитрости

В последнее время цены на бытовую химию и коммунальные услуги стали расти, поэтому порой частая стирка может серьезно ударить по семейному бюджету. Однако на этом можно сэкономить, если придерживаться простых правил. 

Заранее используйте пятновыводитель 

Это позволит с первого раза вывести все пятна, а не перестирывать одежду по несколько раз. Заранее обработайте пятно специальным средством или хозяйственным мыло и только после отправляйте в стиральную машину. 

Используйте специальный мешок для стирки 

Одежду из деликатных тканей лучше стирать в специальном мешке, который позволит вещи прослужить дольше. Как следствие, вам не придется тратить средства на покупку нового предмета гардероба. 

Правильно выбирайте режим стирки 

При стирке на 30-40°С стирка получается более дешевой, поэтому одежду со свежими и легковыводимыми пятнами лучше стирать на низких температурах. Не стоит также игнорировать уже встроенные режимы, которые подберут оптимальную температуру, время и обороты. 

Не заполняйте стиральную машинку на максимум 

Если загружать барабан полностью, тогда вещи плохо отожмутся и не отстираются. Это также плохо сказывается на эксплуатации стиральной машины, поэтому лучше соблюдать баланс в этом вопросе. Посмотрите в инструкции к технике, чтобы знать, сколько белья за раз можно стирать. 

Не перебарщивайте с бытовой химией 

Маркетологи учат нас, что порошок, кондиционер и отбеливатель всегда нужно добавлять по-максимуму. Однако на этом можно сэкономить, добавляя лишь 2/3 от привычного объема. 

Замените кондиционер уксусом 

Этот способ знаменит среди хозяек. Кондиционер для белья можно заменить обычным уксусом, при этом вещи будут не только мягче, но и сохранят свой цвет. А если хочется, чтобы после стирки вещи приятно пахли, можно добавить в средство пару капель эфирного масла. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не развалились. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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