Сохранить семейный бюджет поможет использование пятновыводителя и другие хитрости

В последнее время цены на бытовую химию и коммунальные услуги стали расти, поэтому порой частая стирка может серьезно ударить по семейному бюджету. Однако на этом можно сэкономить, если придерживаться простых правил.

Заранее используйте пятновыводитель

Это позволит с первого раза вывести все пятна, а не перестирывать одежду по несколько раз. Заранее обработайте пятно специальным средством или хозяйственным мыло и только после отправляйте в стиральную машину.

Используйте специальный мешок для стирки

Одежду из деликатных тканей лучше стирать в специальном мешке, который позволит вещи прослужить дольше. Как следствие, вам не придется тратить средства на покупку нового предмета гардероба.

Правильно выбирайте режим стирки

При стирке на 30-40°С стирка получается более дешевой, поэтому одежду со свежими и легковыводимыми пятнами лучше стирать на низких температурах. Не стоит также игнорировать уже встроенные режимы, которые подберут оптимальную температуру, время и обороты.

Не заполняйте стиральную машинку на максимум

Если загружать барабан полностью, тогда вещи плохо отожмутся и не отстираются. Это также плохо сказывается на эксплуатации стиральной машины, поэтому лучше соблюдать баланс в этом вопросе. Посмотрите в инструкции к технике, чтобы знать, сколько белья за раз можно стирать.

Не перебарщивайте с бытовой химией

Маркетологи учат нас, что порошок, кондиционер и отбеливатель всегда нужно добавлять по-максимуму. Однако на этом можно сэкономить, добавляя лишь 2/3 от привычного объема.

Замените кондиционер уксусом

Этот способ знаменит среди хозяек. Кондиционер для белья можно заменить обычным уксусом, при этом вещи будут не только мягче, но и сохранят свой цвет. А если хочется, чтобы после стирки вещи приятно пахли, можно добавить в средство пару капель эфирного масла.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не развалились.