Крупнейшей детской общественной организации исполнилось пять лет

Российское движение школьников с размахом отметило знаменательное событие – первый юбилей. Торжество прошло на 89 этаже одного из зданий БЦ "Москва-Сити". В мероприятии принял участие первый замглавы АП Сергей Кириенко. Высокопоставленный госслужащий поздравил собравшихся с помощью видеообращения.

Кириенко отметил, что РДШ стало той организацией, которая дает возможность школьникам со всей страны принять участие в жизни России, поделиться своими идеями и видением будущего Родины. Замглавы аппарата российского лидера подчеркнул, что именно от подрастающего поколения зависит дальнейшее процветание страны.

Поздравительные слова школьникам передали многие высокопоставленные госслужащие, среди которых Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и другие.

На торжественном мероприятии школьников ждал настоящий сюрприз. Прямо во время празднования была запущена онлайн-регистрация на состязания Всероссийской киберспортивной школьной лиги.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в своем поздравительном обращении отметил, что за годы совместной работы движение стало настоящим другом министерства. РДШ оказывает огромную помощь подросткам, помогая им раскрыть свои таланты и дарования, отметил министр.

Для того чтобы порадовать детей в такой знаменательный день, организация "Чистая линия" направила в подарок школьникам 500 эскимо. Отметился на празднике и популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев. Он приготовил для участников торжества огромный нарядный торт.

В конце празднования прошла трансляция зрелищного шоу дронов. Летательные аппараты создавали в небе причудливые фигуры, чем порадовали и развлекли школьников.

Ирина Плещева, исполнительный директор движения, в своей речи подчеркнула, что организация ставит перед собой задачу изменить среду, окружающую подрастающее поколение, а также разработать и внедрить в жизнь механизмы поддержки инициатив школьников и их родителей.

РДШ было создано по распоряжению российского лидера Владимира Путина. Основная задача движения – усовершенствовать госполитику в сфере воспитания молодежи и вырастить достойных членов российского общества.

