Британский родственник убитого царя не сомневается в гибели всех Романовых

Письмо Лорда Маунбеттена, комментирующего гибель царской семьи после установления советской власти, опубликовано в Великобритании. Датирующийся 1975-м годом документ, в котором опровергается вероятность того, что княжна Анастасия могла выжить после расстрела, попал в распоряжение СМИ.

По мнению представителя британской короны, польская крестьянка Анна Андерсон, заявившая о том, что является дочерью царя, была лишь самозванкой. Андерсон не удалось доказать свое родство с императором. Четыре года спустя после гибели царской семьи она заявила, что является княжной Анастасией и чудом выжила после жестоких пыток. Позднее женщина была опознана как Франциска Шанцковская, фабричная работница из Польши, страдающая психическими заболеваниями, отмечает источник.

Маунбеттен потратил огромное количество средств на оспаривание принадлежности польской работницы к российской короне. Так, в своем письме он заявил, что первоначальные утверждения Шанцковской были опровергнуты апелляционным судом ФРГ, который постановил, что ответчик не является родственником императора.

Как отмечает Daily Mail, лорд Маунбеттен на протяжении всей жизни хранил фотографию Марии, его двоюродной сестры и третьей дочки Николая II. Из-за гибели Романовых он придерживался ярых антибольшевистских взглядов.

Письмо было найдено среди имущества покойного коллекционера из Ноттингема. Оно был продан за 200 фунтов стерлингов на аукционе.



Ранее сообщалось о том, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат членам царской семьи, чтобы подтверждено после экспертизы.



