Если нет балкона: три способа сохранить лук в квартире до весны

Если нет балкона: три способа сохранить лук в квартире до весны
Фото: Ralph Kerpa/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Важную роль играет температура в помещении

Лук принято хранить в погребах и сараях – так овощ остается свежим до весны. Продукт просушивают и складывают в небольшие коробки или мешки. А вот те, кто живет в квартире, зачастую не знают, куда убрать урожай, ведь место в холодильнике ограничено.

Как хранить лук в квартире зимой

Овощи лучше всего сохраняются в помещении с температурой от 0 до +5℃. В противном случае лук или перемерзает, или пускает стрелку. Также при неправильном хранении урожай может начать гнить.

В квартире лук можно расположить в холодильнике, подвесить в косах под потолок или убрать в ящики. Лучше всего овощи вынести на утепленную лоджию, однако если ее нет, то подойдет темное место. Важно, чтобы температура не превышала +23℃.

В коробках или корзинах обязательно должны быть отверстия, а слой луковиц не должен превышать 30 сантиметров. Именно поэтому ящики лучше выбирать поменьше.

А вот убирать урожай под кровать не стоит – овощи начнут издавать неприятный запах. Чтобы лук не пересыхал в зимние месяцы, его накрывают шелухой.

Овощи также можно хранить в сетках или аккуратных вязанках. Ранее "Утро.ру" писало, как сплести косу из лука, чтобы повесить ее на стену.

Карина СИРАЗОВА

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