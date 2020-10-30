Государство готово покрыть треть расходов на новую квартиру

Оформление социальных льгот на приобретение недвижимости для молодых россиян стало проще. Теперь семьи могут обратиться за подачей необходимых документов на портале госуслуг. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале кабмина.

Как отмечает источник, документ упрощает оформление необходимых льгот для россиян в возрасте до 35 лет. Наличие детей является необязательным фактором.

Родитель-одиночка, не достигший 35-летнего возраста и воспитывающий ребенка или нескольких детей, имеет право на соответствующую господдержку при необходимости улучшений жилищных условий.

Поддержка государства составит от 30 до 35 процентов цены квартиры. Выделенные средства можно использовать не только на приобретение жилья, но и выплату ипотеки, сообщается на сайте правительства России.

Ранее стало известно, что кабмин продлил выплаты субсидий на ЖКХ до конца текущего года.