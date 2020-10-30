Украинцев обвели вокруг пальца с ценами на газ

Украинцев обвели вокруг пальца с ценами на газ
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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В Киеве не попытались даже замаскировать обман граждан

Власти Украины открыто манипулируют общественным мнением, "придерживая" неприятные для населения решения, когда это необходимо. Так, не случайно цену на газ и электричество повысили только после выборов – до этого Киев не рискнул вызвать недовольство народа, пояснил украинский экономист Андрей Новак.

"До местных выборов это повышение откладывали, чтобы не обрушить рейтинг власти. А как только голосование состоялось, стало можно поднимать цены",

высказался эксперт в эфире канала Politeka Online.

В конце октября стало известно, что с ноября украинцам придется платить за газ на 35% больше. Компания "Нафтогаз" назвала это вынужденной мерой в связи с повышением оптовых цен на топливо под давлением сезонных факторов. Однако Новак считает, что "Нафтогаз" пользуется своим монопольным положением. Украинцам же в этой ситуации ничего не остается, как затягивать пояса и платить по выставленным счетам.

Экономист напомнил, что у Украины есть резервуары, которые весной и летом заполнялись дешевым газом по сезонным скидкам. "Зачем тогда эти резервы? Почему сейчас этот газ продается потребителю по стоимости на треть выше?" – возмутился он.

Ранее стало известно, что Киев выручит в 2020 г. почти $2 млрд на прокачке российского газа.

Николай ВИКТОРОВ

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Андрей
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Жаль украинцев, не жаль хохлов
Гость у Влада
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Читаем "Экономист напомнил, что у Украины есть резервуары, которые весной и летом заполнялись дешевым газом по сезонным скидкам. "Зачем тогда эти резервы? Почему сейчас этот газ продается потребителю по стоимости на треть выше?" – возмутился он."Зачем? Зачем? Это и есть хохлятская хитрость
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