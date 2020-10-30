Смешные анекдоты на 31 октября

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Девушка признается, что не хочет расставаться с мамой.
– И не разлучайтесь, после свадьбы забирай ее к вам, – советует папа.
– Да нет. Просто вчера новую шубу надела, – отвечает тот.
– Почему?
– Она говорит много и долго, – пояснил мальчик.
– Зачем? – удивился тот.
– Мама уронила иголку, но не помнит, где точно, найти не может, – спокойно отвечает девочка.
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