Смешные анекдоты на 31 октября

Смешные анекдоты на 31 октября
Фото: pixabay.com
Приколы от "Утро.ру" поднимут настроение в первый выходной на этой неделе
  •  Отец говорит взрослой дочери:
    – Игорь попросил у меня твоей руки.

Девушка признается, что не хочет расставаться с мамой.
– И не разлучайтесь, после свадьбы забирай ее к вам, – советует папа.

  • Беседуют двое. Один говорит другому:
    – Вчера встретил на улице твою жену. Она, бедняжка, так сильно кашляла, что все прохожие оборачивались. Уж не вирус ли какой подхватила?

– Да нет. Просто вчера новую шубу надела, – отвечает тот.

  • У Вовочки спросили, кого он больше слушает. Тот сказал, что маму.

– Почему?

– Она говорит много и долго, – пояснил мальчик.

  •  Жена кричит мужу:
    – Ты невыносим! Лучше бы я стала женой черта, чем твоей!
    Супруг не растерялся и заявил:
    – Ближайших родственников, по закону, не женят.
  • Мужчина сказал врачу, что прописанные им таблетки длч лечения от импотенции совершили чудо.
– Я чувствую себя молодым, – признался он.
– Вот и отлично! – радуется врач. – А что думает ваша жена?
– Не знаю. С того времени, как я стал их принимать, дома еще не был, – отвечает пациент. 
  •  Дочка попросила отца снять тапки и босиком походить по комнате.

– Зачем? – удивился тот.

– Мама уронила иголку, но не помнит, где точно, найти не может, – спокойно отвечает девочка.

Полина ДОРОЖКИНА

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