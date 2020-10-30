Смешные анекдоты на 31 октября

Приколы от "Утро.ру" поднимут настроение в первый выходной на этой неделе

Отец говорит взрослой дочери:

– Игорь попросил у меня твоей руки.

Девушка признается, что не хочет расставаться с мамой.

– И не разлучайтесь, после свадьбы забирай ее к вам, – советует папа.



Беседуют двое. Один говорит другому:

– Вчера встретил на улице твою жену. Она, бедняжка, так сильно кашляла, что все прохожие оборачивались. Уж не вирус ли какой подхватила?

– Да нет. Просто вчера новую шубу надела, – отвечает тот.

У Вовочки спросили, кого он больше слушает. Тот сказал, что маму.

– Почему?

– Она говорит много и долго, – пояснил мальчик.

Жена кричит мужу:

– Ты невыносим! Лучше бы я стала женой черта, чем твоей!

Супруг не растерялся и заявил:

– Ближайших родственников, по закону, не женят.

Мужчина сказал врачу, что прописанные им таблетки длч лечения от импотенции совершили чудо.

Дочка попросила отца снять тапки и босиком походить по комнате.

– Я чувствую себя молодым, – признался он.– Вот и отлично! – радуется врач. – А что думает ваша жена?– Не знаю. С того времени, как я стал их принимать, дома еще не был, – отвечает пациент.

– Зачем? – удивился тот.

– Мама уронила иголку, но не помнит, где точно, найти не может, – спокойно отвечает девочка.