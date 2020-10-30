Необходимый для лечения препарат пропал из аптек

Целый ряд российских регионов остался без раствора для инъекций на основе эноксапарина натрия. Лекарство, которое входит в перечень жизненно важных, закончилось в ряде аптек из-за повышенного спроса. Статистку по продажам подсчитал аналитики DSM Group.

Эноксапарин натрия используют при лечении осложнений от коронавируса. Также лекарство прописывают беременным женщинам, чтобы снизить риск образования тромбов. Согласно статистке, в аптеках препарата просто нет.

"Сейчас его вообще нет в аптеках, только в больницах остался. Дефицит был еще в первую волну",

– подтвердил информацию директор по развитию сети аптек A.v.e Group Нодар Солярик. По его словам, это связано с увеличением числа продаж.

В Минздраве же сообщили, что ситуация под контролем. В пресс-службе ведомства заверили РБК, что все больницы обеспечены лекарством, так как оно применяется при коронавирусе. Предыдущая поставка была 22 октября, передает телеканал "360". При этом в регионах жаловались на нехватку эноксапарина натрия еще в августе.

А вот у москвичей в ближайший месяц появится возможность сделать прививку от коронавируса. Такое обещание дали власти столицы.