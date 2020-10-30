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Каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с проблемой засора раковины. Это не удивительно: ежедневное мытье посуды и попадающие в слив пищевые отходы рано или поздно приводят к образованию налета.
Самыми популярными методами борьбы с засорами являются химические средства, а также приспособление под названием вантуз. Однако здесь есть некоторые нюансы: слишком сильная химия может разъесть не только налет, но и саму трубу, а вантуз – повредить раковину.
Предлагаем вам ознакомиться с необычным способом удаления пробок. Для этого понадобятся шипучие таблетки аспирина и пищевая сода.
Как устранить засор
Аспирин и сода – это те средства, которые с легкостью разъедают пищевые и жировые отложения. Их главное преимущество заключается в том, что они не оказывают негативного влияния на трубы.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как прочистить сифон под раковиной на кухне с помощью народных методов.
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