Как устранить засор в раковине без химии: назван эффективный способ

Как устранить засор в раковине без химии: назван эффективный способ
Фото: Werner Bachmeier/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
На помощь придут два подручных средства

Каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с проблемой засора раковины. Это не удивительно: ежедневное мытье посуды и попадающие в слив пищевые отходы рано или поздно приводят к образованию налета.

Самыми популярными методами борьбы с засорами являются химические средства, а также приспособление под названием вантуз. Однако здесь есть некоторые нюансы: слишком сильная химия может разъесть не только налет, но и саму трубу, а вантуз – повредить раковину.

Предлагаем вам ознакомиться с необычным способом удаления пробок. Для этого понадобятся шипучие таблетки аспирина и пищевая сода.

Как устранить засор

  • Возьмите две таблетки аспирина. Лекарство обязательно должно быть в виде "шипучки".
  • Бросьте аспирин в отверстие слива и дождитесь начала реакции.
  • После этого насыпьте туда две ложки пищевой соды.

Аспирин и сода – это те средства, которые с легкостью разъедают пищевые и жировые отложения. Их главное преимущество заключается в том, что они не оказывают негативного влияния на трубы.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как прочистить сифон под раковиной на кухне с помощью народных методов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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