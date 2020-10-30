Водоснабжение полуострова можно возобновить с помощью опреснительной станции

Новая опреснительная станция, которая способна выпаривать и кристаллизировать соль, обеспечила бы жителей Крыма пресной водой стоимостью, не превышающей 20 рублей за один кубометр. Такое заявление сделал глава ООО "Водтехкомплекс" Сергей Тюменцев.

Наиболее оптимальным расположением объекта эксперт считает западную частью полуострова, где еще со времен Советского Союза остался водозабор. Расположенная рядом с давно построенным объектом новая ТЭЦ, готова делиться необходимой электроэнергией. И, наконец, расположенный неподалеку Ивановский водозабор решит проблему водоснабжения Симферополя.

Технолог также предложил кристаллизировать и выпаривать морскую соль из воды. Таким образом на выходе образуется дистиллированная жидкость, которая затем повторно насыщается необходимыми солями – примерно 500 мг на один литр, что, как считает Тюменцев, весьма полезно для здоровья.

Проектная мощность опреснительной станции составит до 120 тыс. кубометров воды за сутки. Такие установки уже успели доказать свою эффективность, отметил эксперт.

Тюменцев также сообщил, что его предложение направлено в правительство Крыма и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, передает РИА "Новости".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в январе в жилые дома Симферополя уже начнет поступать вода из скважин, которые начали бурить на территории полуострова.