Три дня предприимчивый гражданин дурачил окружающих

Курьезный случай произошел на Кубани. Впору было вспомнить комедию Гоголя "Ревизор". Этакий Хлестаков наших дней разъезжал по региону, представляясь помощником губернатора Краснодарского края.

Одетый в светлую рубашку с галстуком и брюки лысоватый мужчина три дня встречался с чиновниками, предпринимателями и местными жителями. Толкая речи, он не стеснялся в выражениях, применяя жаргонизмы и нецензурные слова.

Гражданин Козлов, по его же словам, прибыл проконтролировать дела в станице Передовая. Он пояснил, что лоббирование – это когда "бабло все собрали, на Канары все свалили". А также заявил, что передушил бы всех гребущих деньги бизнесменов как котят.

Только уж больно развязные высказывания, пестрящие бранью, вызвали подозрение у одного из присутствующих, и он позвонил в администрацию края. А там сообщили, что никакого Козлова у них нет.

После того как лжепомощника губернатора разоблачили, он извинился и убыл восвояси. Госслужащие предположили, что всю эту историю, скорее всего, устроил один из депутатов – с целью скомпрометировать станичную власть, чтобы решить собственные вопросы с землей, передает телеграм-канал Baza.