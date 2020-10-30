Россиянин выдал себя за помощника губернатора Кубани и раздавал указания чиновникам

Три дня предприимчивый гражданин дурачил окружающих

Курьезный случай произошел на Кубани. Впору было вспомнить комедию Гоголя "Ревизор". Этакий Хлестаков наших дней разъезжал по региону, представляясь помощником губернатора Краснодарского края.

Одетый в светлую рубашку с галстуком и брюки лысоватый мужчина три дня встречался с чиновниками, предпринимателями и местными жителями. Толкая речи, он не стеснялся в выражениях, применяя жаргонизмы и нецензурные слова.

Гражданин Козлов, по его же словам, прибыл проконтролировать дела в станице Передовая. Он пояснил, что лоббирование – это когда "бабло все собрали, на Канары все свалили". А также заявил, что передушил бы всех гребущих деньги бизнесменов как котят.

Только уж больно развязные высказывания, пестрящие бранью, вызвали подозрение у одного из присутствующих, и он позвонил в администрацию края. А там сообщили, что никакого Козлова у них нет.

После того как лжепомощника губернатора разоблачили, он извинился и убыл восвояси. Госслужащие предположили, что всю эту историю, скорее всего, устроил один из депутатов – с целью скомпрометировать станичную власть, чтобы решить собственные вопросы с землей, передает телеграм-канал Baza.

Полина ДОРОЖКИНА

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