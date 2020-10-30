Неприхотливое на первый взгляд растение требует правильного ухода

Герань – любимое комнатное растение многих хозяек. В конце осени цветок впадает в спячку, постепенно теряя листву из-за недостатка солнечного цвета. Однако это не означает, что при таких условиях герань не требует заботы.

Как правильно ухаживать за геранью

Наиболее важным нюансом является частота поливки. Главный индикатор здесь – это состояние почвы. Герань желательно поливать тогда, когда земля просохнет примерно на один или полтора сантиметра.

Если почва столкнется с переизбытком влаги, то это приведет к печальным последствиям. Растение попросту сгниет, так и не дожив до весны.

Что касается обрезки, то она не является обязательным условием в осенний период. Однако ее можно провести. Желательно избавиться от засохших листьев и укоротить побеги.

Некоторые эксперты советуют оставить на ветке один молодой побег и несколько крупных листьев. Это необходимо на тот случай, если герань не впадет в спячку и решит развиваться.

Следование вышеперечисленным советам позволит растению успешно пережить зиму и начать цвести по весне.

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