Еще одна страна заинтересовалась российской вакциной от COVID-19

Однако для этого должно быть выполнено одно условие

Стало известно о том, что Венгрия готова купить российскую вакцину против COVID-19. Сделка произойдет в том случае, если препарат пройдет сертификацию в Европейском союзе.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Раньше всех, ну почти".

Ранее об использовании отечественной вакцины заговорили на Украине. Кардиохирург Борис Тодуров призвал Незалежную к закупкам российского препарата "Спутник V". По мнению специалиста, отказ может привести к плачевным последствиям. Поэтому прививку должен сделать каждый украинец.

Также стало известно, что вторая российская вакцина против коронавируса запущена в производство. Сообщается, что препарат массово будут поставлять в последние дни ноября или в декабре. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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