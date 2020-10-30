Европу готовят к жизни без вакцины от коронавируса

Российские препараты чиновников ЕС не устраивают

В Европе допускают, что создать эффективную вакцину от COVID-19 не получится, и разрабатывают стратегию развития на этот случай. Это "худший", но вполне вероятный сценарий, заявила куратор вопросов здравоохранения в Еврокомиссии Стелла Кириакидес в пятницу, 30 октября.

"Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев",

– сообщила Кириакидес. При этом она оценила нынешнюю ситуацию с распространением эпидемии как "драматичную" и предупредила, что новые ограничительные меры могут показаться европейцам "болезненными". Однако придется потерпеть, поскольку главное – разорвать цепочку передачи заболевания. Иного средства нет, ведь Европе не удается создать вакцину, а вариант ее закупки в России или Китае ЕС даже не рассматривает, передает "Питер.ТВ". По ее словам, стратегия вакцинации европейцев от коронавируса предусматривает использование препаратов, произведенных исключительно в странах ЕС.

Россия зарегистрировала первое в мире средство от коронавируса – "Спутник V" в августе 2020 года. Сейчас в производство запущена уже вторая отечественная вакцина "ЭпиВакКорона". В ноябре планируется начать делать прививки от COVID-19 в массовом порядке.

Зарубежные страны заинтересовались российскими разработками. В частности, правительство Венгрии поручило своим специалистам изучить представленные препараты, а премьер Виктор Орбан поспешил дать надежду гражданам, что страна победит эпидемию уже в декабре-январе, когда закупит вакцину.

Эти высказывания вызвали негодование в ЕС. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер напомнил, что Венгрия как член Евросоюза не имеет права закупать медицинские препараты, не сертифицированные в ЕС, и пригрозил Будапешту административными мерами, передает РБК.

Европа сейчас переживает вторую волну пандемии. В странах вводится комендантский час, запрет на передвижение, закрываются школы, магазины.