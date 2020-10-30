В период холодов растения требуют особого ухода

Живые цветы создают особую атмосферу уюта, однако осенью растения нуждаются в более пристальном внимании. Расцвести цветам помогут эффективные способы, проверенные временем.

Чем поливать комнатные цветы?

Для качественного и обильного цветения растения нужно обеспечить необходимыми элементами и витаминами.

В качестве подкормки можно использовать сахарный раствор. Для его приготовления нужно растворить 2 столовых ложки сахара в 1 литре воды. Однако злоупотреблять такой подкормкой. Использовать ее лучше не более 1 раза в месяц.

Сахарный раствор можно заменить отварами, которые содержат в себе крахмал. Например, можно отварить картофель без добавления соли, остывшей водой следует полить цветы.

Также в качестве подкормки подойдут чайная заварка или кофейная гуща, которые не только улучшат структуру земли, но и повысят кислотность грунта.

Для активного роста полезен витамин В12: 1 ампулу препарата следует растворить в литре воды.

В качестве профилактики заболеваний стоит применять сок алоэ, который защитит цветы от плесени и грибковых инфекций.

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