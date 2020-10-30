Простые секреты для обильного цветения: чем и как поливать комнатные цветы осенью

Простые секреты для обильного цветения: чем и как поливать комнатные цветы осенью
Фото: pixabay.com
В период холодов растения требуют особого ухода

Живые цветы создают особую атмосферу уюта, однако осенью растения нуждаются в более пристальном внимании. Расцвести цветам помогут эффективные способы, проверенные временем. 

Чем поливать комнатные цветы? 

Для качественного и обильного цветения растения нужно обеспечить необходимыми элементами и витаминами. 

В качестве подкормки можно использовать сахарный раствор. Для его приготовления нужно растворить 2 столовых ложки сахара в 1 литре воды. Однако злоупотреблять такой подкормкой. Использовать ее лучше не более 1 раза в месяц. 

Сахарный раствор можно заменить отварами, которые содержат в себе крахмал. Например, можно отварить картофель без добавления соли, остывшей водой следует полить цветы. 

Также в качестве подкормки подойдут чайная заварка или кофейная гуща, которые не только улучшат структуру земли, но и повысят кислотность грунта. 

Для активного роста полезен витамин В12: 1 ампулу препарата следует растворить в литре воды. 

В качестве профилактики заболеваний стоит применять сок алоэ, который защитит цветы от плесени и грибковых инфекций. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно ухаживать за геранью осенью.

Юлия МИХАЙЛОВА

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