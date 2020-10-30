Поможет дешевое средство: как надолго избавиться от пыли дома

Поможет дешевое средство: как надолго избавиться от пыли дома
Фото: pixabay.com
Похожий метод используют в музеях

Многие хозяйки часто сталкиваются с тем, что уже через пару дней после уборки пыль вновь оседает на поверхностях. Однако есть один способ, который поможет надолго забыть о пыли дома. Этот метод можно назвать проверенным, поскольку его используют в музеях, чтобы грязь как можно дольше не садилась на экспонаты.

Справиться с проблемой поможет средство, которое есть в каждой аптеке, – глицерин. 

Как надолго избавиться от пыли? 

Для начала нужно набрать в ведро или любую другую емкость теплую воду и добавить туда несколько капель жидкого мыла. 

Тряпку следует смочить в полученном растворе, тщательно протереть все поверхности. 

После нужно взять глицерин, обязательно смешать его с водой в пропорции 3 части воды на 1 часть средства. Важно не переборщить с глицерином, иначе метод будет иметь обратный эффект.  Далее необходимо смочить чистую тряпку в растворе и отполировать поверхности. 

Благодаря такому способу пыль будет "отталкиваться" от наполированных поверхностей и оседать на пол. 

Ранее "Утро.ру" рассказало о простых, но эффективных способах сэкономить на частой стирке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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