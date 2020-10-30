Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
Многие хозяйки часто сталкиваются с тем, что уже через пару дней после уборки пыль вновь оседает на поверхностях. Однако есть один способ, который поможет надолго забыть о пыли дома. Этот метод можно назвать проверенным, поскольку его используют в музеях, чтобы грязь как можно дольше не садилась на экспонаты.
Справиться с проблемой поможет средство, которое есть в каждой аптеке, – глицерин.
Как надолго избавиться от пыли?
Для начала нужно набрать в ведро или любую другую емкость теплую воду и добавить туда несколько капель жидкого мыла.
Тряпку следует смочить в полученном растворе, тщательно протереть все поверхности.
После нужно взять глицерин, обязательно смешать его с водой в пропорции 3 части воды на 1 часть средства. Важно не переборщить с глицерином, иначе метод будет иметь обратный эффект. Далее необходимо смочить чистую тряпку в растворе и отполировать поверхности.
Благодаря такому способу пыль будет "отталкиваться" от наполированных поверхностей и оседать на пол.
Ранее "Утро.ру" рассказало о простых, но эффективных способах сэкономить на частой стирке.
Судно прошло модернизацию, а его экипаж потренировался в новых для себя условиях работы в море
Американское вооружение не поможет Токио решить территориальный спор с Москвой