Фигурант судебного процесса назвал свидетелей гибели самолета несуществующими людьми

В день катастрофы малайзийского "Боинга" MH17 недалеко от села Зарощенское в Донецкой области находился ЗРК "Бук" ВС Украины, тогда же в небе были замечены украинские самолеты. Об этом сообщил один из подозреваемых по делу о крушении пассажирского лайнера россиянин Сергей Дубинский.

Он отметил, что по роду своей деятельности ему было хорошо известно расположение каждой боевой техники украинской армии, включая танки и БТР, вплоть до 80 км от места вооруженного конфликта.

"Я ответственно заявляю, что по состоянию на 17 июля 2014 г. вблизи села Зарощенское на расстоянии, насколько я помню, 800 метров, на возвышенности, украинский "Бук" из мариупольского дивизиона находился", – сказал Дубинский в интервью порталу Bonanza Media.

Россиянин еще раз подчеркнул, что ЗРК ВС Незалежной в день крушения MH17 базировался в Донецкой области и был развернут всем комплексом. При этом он отметил, что не обладает информацией, выполнял ли "Бук" стрельбу.

Также Дубинский обвинил киевские власти во лжи, поскольку те уверяют следствие, что в зоне боев не было украинской авиации.

"Они были в небе. Для этого они и говорят, что радары в тот день не работали… Ну зачем вы врете? Ведь были украинские самолеты, их десятки, сотни людей наблюдали, эти самолеты", – цитирует РИА "Новости" подозреваемого.

Он добавил, что сам их не видел, т.к. в это время находился в Донецке, но его подчиненные об авиации Киева ему докладывали, как и рассказывали местные жители.

По мнению Дубинского, проходящие на суде в Гааге по делу о гибели "Боинга" анонимные свидетели (из 13 человек такой статус предоставили 12 из них), вообще не существуют. Он уверен в этом на 90%.

"Этот суд ищет то, чего нет. Этот суд пытается добавить несуществующих свидетелей. Этот суд прикладывает к делу пленки со следами монтажа", – заявил гражданин РФ.

Кроме того, Дубинский поведал о том, что после начала судебного процесса к нему стали ломиться за интервью западные СМИ, в том числе голландские, предлагая ему за "правдивый рассказ о "Боинге" €50 тыс". Он отказался с ними сотрудничать, поскольку за 30 лет в родной армии заработал достойную пенсию.

Напомним, в объединенной следственной группе, куда не пустили Россию, несмотря на обвинения в том, что это именно наш "Бук" кто-то где-то видел с берегов Днепра в Донбассе, назвали Дубинского руководителем Главного разведуправлением (ГРУ) в ДНР с позывным "Хмурый".

Суд по делу о крушении малайзийского "Боинга" стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года. Он несколько раз откладывался. Сейчас в Гааге снова перерыв, возобновиться процесс должен 3 ноября.



По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Из них только Пулатов согласился участвовать в процессе, но за пределами Нидерландов. На суде его представляет международная группа адвокатов – два голландца и один россиянин.