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Лукашенко назвал условие дружбы с Россией, Франции предрекли гражданскую войну, Москва дала жесткий ответ Токио по Курилам – все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.
Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, что Минск никогда не отвернется от Москвы. Не забыв, впрочем, обозначить условия – если Россия продолжит защищать "младшего брата".
Москва жестко ответила Токио относительно принадлежности Курильских островов. У японцев нет шансов заполучить российские территории.
Жизнь
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил ситуацию во Франции после нескольких атак на жителей и не исключил возможности гражданской войны в стране. Власти могут запретить мигрантам въезд, а также начать постепенную высылку тех, кто уже обосновался во Франции, но не разделяет ее менталитета.
Происшествия
В центре Киева сегодня произошло смертельное ДТП. Автомобиль въехал в толпу, есть погибшие.
Шоу-бизнес
82-летняя Лидия Федосеева Шукшина ужаснулась слухам в СМИ. Накануне появилась информация, что артистка якобы собирается завести ребенка, прибегнув к услугам суррогатной матери.
Судно прошло модернизацию, а его экипаж потренировался в новых для себя условиях работы в море
Американское вооружение не поможет Токио решить территориальный спор с Москвой