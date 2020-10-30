Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Лукашенко назвал условие дружбы с Россией, Франции предрекли гражданскую войну, Москва дала жесткий ответ Токио по Курилам – все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.

Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, что Минск никогда не отвернется от Москвы. Не забыв, впрочем, обозначить условия – если Россия продолжит защищать "младшего брата".

Москва жестко ответила Токио относительно принадлежности Курильских островов. У японцев нет шансов заполучить российские территории.

Жизнь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил ситуацию во Франции после нескольких атак на жителей и не исключил возможности гражданской войны в стране. Власти могут запретить мигрантам въезд, а также начать постепенную высылку тех, кто уже обосновался во Франции, но не разделяет ее менталитета.

Происшествия

В центре Киева сегодня произошло смертельное ДТП. Автомобиль въехал в толпу, есть погибшие.

Шоу-бизнес

82-летняя Лидия Федосеева Шукшина ужаснулась слухам в СМИ. Накануне появилась информация, что артистка якобы собирается завести ребенка, прибегнув к услугам суррогатной матери.