Зарубежная компания отказывается соблюдать законы РФ

Эксперты Роскомнадзора не оставляют попыток образумить руководство IT-гиганта Google. Представители ведомства снова обратились к корпорации с требованием остановить системное цензурирование российской прессы. В этот раз речь идет о маркировке с указанием о наличии в материалах "нежелательного содержимого", которую сотрудники "Ютуб" ставят на размещенный на этом ресурсе контент российских каналов.



В Роскомнадзоре напомнили администрации IT-гиганта о необходимости выполнять законы российского государства. Эксперты, в частности, сослались на 29 статью Основного закона нашей страны, которая запрещает цензуру в РФ.

Ведомство уже не первый раз призывает Google вести деятельность на территории нашей страны в рамках действующих законов. До этого эксперты РКН поднимали вопрос о появлении спецмаркировки на киноленте "Беслан" режиссера Александра Рогаткина. На "Ютуб" этот фильм убрали из публичного доступа. Кроме того, Google цензурирует материалы нескольких десятков российских СМИ.

Аналогичные требования предъявлены "Фейсбук" и "Твиттер", передает телеканал РЕН ТВ.

