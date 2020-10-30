Коронавирус обнаружен у экс-президента Армении

Политик должен был участвовать в переговорах по Карабаху в Москве

Бывший президент Армении Роберт Кочарян инфицирован COVID-19, поэтому не сможет прибыть в Россию на встречу по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Как отмечает канцелярия политика, положительный текст на коронавирус застал его врасплох, т.к. экс-лидер Республики не имел никаких симптомов опасной инфекции.

"К сожалению, в сложившейся ситуации поездка в Москву и организация различных встреч стала временно невозможной", – цитирует телеканал RT пресс-службу Кочаряна.

Ранее сегодня стало известно о смерти от коронавируса известного российского дирижера Александра Ведерникова. Ему было 56 лет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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