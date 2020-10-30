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Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рекордный рост числа случаев инфицирования коронавирусов за сутки – 505 756 заболевших по всему миру.
Такие неутешительные цифры ВОЗ обнародовала на своем сайте в пятницу.
Всего на 30 октября выявлено 44,888 млн случаев COVID-19, а погибли от инфекции 1,178 млн человек.
Больше всего заболевших выявлено в Американском регионе – 20,151 млн.
Напомним, Россия сегодня также поставила антирекорд:
18 283 новых случая
заражения ковид,
скончались
355 граждан.
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