Больше всего болезнь атакует жителей Американского региона планеты

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рекордный рост числа случаев инфицирования коронавирусов за сутки – 505 756 заболевших по всему миру.

Такие неутешительные цифры ВОЗ обнародовала на своем сайте в пятницу.



Всего на 30 октября выявлено 44,888 млн случаев COVID-19, а погибли от инфекции 1,178 млн человек.

Больше всего заболевших выявлено в Американском регионе – 20,151 млн.

Напомним, Россия сегодня также поставила антирекорд: 18 283 новых случая заражения ковид, скончались 355 граждан.

