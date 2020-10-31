Смешные анекдоты на 1 ноября

Смешные анекдоты на 1 ноября
Фото: pixabay.com
Взрывная подборка шуток от "Утро.ру" - смейтесь от души!
  • Разговаривают два приятеля. Один спрашивает:

– Вася, а вы как обычно отмечаете дни рождения?

Другой, вздыхая:

– Зависит от того, у кого праздник. Если у жены, то идем в шикарный ресторан, я если у меня, отмечаем крестиком в календаре.

  • Программист забрал маленького сына из садика, идут домой. Малыш делится наблюдениями и задает вопросы:

– Папа, я заметил, что солнышко утром появляется, а вечером заходит. А почему?

– Сынок, какая разница? Работает и фиг с ним, – устало отмахивается отец.

  • Мама расспрашивает сына-первоклашку, у которого начались каникулы.

– Коленька, ну как тебе в школе? Расскажи, какой урок любишь больше всего?

– Мама, самый классный урок – это третий! После него домой всех отпускают, – отвечает школьник.

  • Одна блондинка другой:

– Настя, а ты в курсе, что квас, оказывается, из хлеба делают? Я вот недавно узнала!

– Да ты что? Неси соковыжималку тогда! – воодушевилась та.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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