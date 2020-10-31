Смешные анекдоты на 1 ноября

Курс рубля
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– Вася, а вы как обычно отмечаете дни рождения?
Другой, вздыхая:
– Зависит от того, у кого праздник. Если у жены, то идем в шикарный ресторан, я если у меня, отмечаем крестиком в календаре.
– Папа, я заметил, что солнышко утром появляется, а вечером заходит. А почему?
– Сынок, какая разница? Работает и фиг с ним, – устало отмахивается отец.
– Коленька, ну как тебе в школе? Расскажи, какой урок любишь больше всего?
– Мама, самый классный урок – это третий! После него домой всех отпускают, – отвечает школьник.
– Настя, а ты в курсе, что квас, оказывается, из хлеба делают? Я вот недавно узнала!
– Да ты что? Неси соковыжималку тогда! – воодушевилась та.
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