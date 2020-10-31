Можно обойтись без бытовой химии

Многие хозяйки тратят много времени и средств на то, чтобы отмыть посуду и вернуть ей былой блеск. Однако есть проверенное временем средство, которое сделает так, что старая посуда вновь будет выглядеть как новая. Стоит оно недорого и ингредиенты для его приготовления уже есть у многих хозяек.

Как вернуть посуде утраченный блеск?

Для приготовления моющего средства понадобится упаковка горчичного порошка и 2 столовых ложки пищевой соды, которые следует засыпать в пачку с горчицей, а после тщательно перемешать.

После можно приступать к мытью посуды. Лучше делать это в перчатках, чтобы поберечь нежную кожу рук. Получившимся порошком можно отмыть и тарелки, и столовые приборы. Такое средство отлично убирает даже въевшиеся пятна и дарит посуде вторую жизнь. Горчичный порошок с содой можно также использовать для удаления жира.

Преимуществом такого средства является его цена и отсутствие "химии" в составе.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как просто и быстро отмыть пригоревшую кастрюлю. Отличными помощниками в этом непростом деле станут сода и яичная скорлупа.