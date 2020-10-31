Состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана

Мероприятие прошло при поддержке "Единой России"

Памятный концерт уже посмотрели несколько тысяч зрителей. К онлайн-мероприятию подключались со всей России. Почтили память и поделились воспоминаниями друзья и коллеги Дмитрия Когана. Талантливый скрипач ушел из жизни после тяжелой болезни три года назад.



Концерт транслировался на сайтах телеканала "Культура", "Москонцерта" и "Единой России".

Участие в концерте принимали юные музыканты, а также пианисты Владимир Свердлов-Ашкенази и Александр Гиндин, камерный оркестр "Московская камерата" и другие.

Дочь первой женщины космонавта Валентины Терешковой Елена тепло вспоминала о Когане, назвав его "русским Паганини".

"Смелый, яркий, талантливейший скрипач, который, как Данко, нес свое искусство людям – с открытым сердцем, с открытой душой",

– поделилась она. Семьи Коганов и Терешковых дружили много лет. Вместе они положили начало международному "Коган-фестивалю" – в 2020 году он прошел уже в седьмой раз.

Замсекретаря генсовета ЕР Владимир Васильев вспомнил и о другом проекте известного скрипача – "Время классической музыки". Претворить идею в жизнь музыканту помогла "Единая Россия". Всю страну Коган объехал, давая бесплатные концерты, хотя его с нетерпением ждали на лучших мировых площадках.

Васильев отметил, как много сделал музыкант за свою недолгую жизнь. В рамках проекта меньше чем за два года состоялось огромное количество концертов – всего около семидесяти.

В жизни великий музыкант был очень простым, отметил депутат Госдумы, заслуженный юрист РФ Дмитрий Вяткин.

"Всю свою жизнь он отдавал искусству и другим людям. Ведь большая часть этих концертов были благотворительными",

– сказал он.

Память о Когане будет жить в музыке, которую он исполнял, и в добрых делах, которые артист успел сделать.