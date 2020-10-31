Что случилось сегодня: последние новости на 31 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 31 октября
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Армения попросила Путина о помощи, немцы заявили о политической беспомощности Запада перед Россией, а советник Тихановской рассказал о жестких условиях России, выставленных Лукашенко. Все, чем запомнился этот день – в нашем дайджесте.

Политика

Армянский премьер Никол Пашинян направил президенту РФ письмо с просьбой о помощи на фоне конфликта в Карабахе. В МИД России отреагировали – Москва поможет Еревану, если военные действия переместятся на территорию Армении, ответили дипломаты.

Немецкое СМИ признало санкции Запада против России бесполезными. Более того, применяя их, политики расписываются в собственной беспомощности. Ограничения вводятся для галочки – деятели и сами понимают, что от них мало толку, заявила журналистка.

Советник лидера оппозиции Светланы Тихановской заявил, что Россия якобы выставила жесткие условия белорусскому главе Александру Лукашенко. Москва обозначила сроки ухода политика с поста. При этом сторонник Тихановской добавил, что Батька боится повторить судьбу Януковича.

Экономика

Аналитик назвал самые перспективные валюты для хранения сбережений в ноябре. В списке оказался и российский рубль.

Шоу-бизнес

Умер легендарный актер Шон Коннери. Ему было 90 лет. Британского артиста до сих пор считают лучшим Джеймсом Бондом. В бондиане Коннери сыграл целых семь раз.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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