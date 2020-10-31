Курс рубля
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Армения попросила Путина о помощи, немцы заявили о политической беспомощности Запада перед Россией, а советник Тихановской рассказал о жестких условиях России, выставленных Лукашенко. Все, чем запомнился этот день – в нашем дайджесте.
Политика
Армянский премьер Никол Пашинян направил президенту РФ письмо с просьбой о помощи на фоне конфликта в Карабахе. В МИД России отреагировали – Москва поможет Еревану, если военные действия переместятся на территорию Армении, ответили дипломаты.
Немецкое СМИ признало санкции Запада против России бесполезными. Более того, применяя их, политики расписываются в собственной беспомощности. Ограничения вводятся для галочки – деятели и сами понимают, что от них мало толку, заявила журналистка.
Советник лидера оппозиции Светланы Тихановской заявил, что Россия якобы выставила жесткие условия белорусскому главе Александру Лукашенко. Москва обозначила сроки ухода политика с поста. При этом сторонник Тихановской добавил, что Батька боится повторить судьбу Януковича.
Экономика
Аналитик назвал самые перспективные валюты для хранения сбережений в ноябре. В списке оказался и российский рубль.
Шоу-бизнес
Умер легендарный актер Шон Коннери. Ему было 90 лет. Британского артиста до сих пор считают лучшим Джеймсом Бондом. В бондиане Коннери сыграл целых семь раз.
Премьер обеспокоен приближением боевых действий к границам страны
Фигурант судебного процесса назвал свидетелей гибели самолета несуществующими людьми