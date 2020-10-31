Президент поздравил Волонтеров Победы с пятилетним юбилеем

Владимир Путин обратился к активистам

Обращение президента прозвучало в субботу, 31 октября. В этот день стартовал международный онлайн-форум движения.



"С удовлетворением отмечу, что за прошедшие годы Движение завоевало высокий общественный авторитет, достойно продолжило замечательные традиции добровольчества и подвижничества, которыми во все времена славилась наша страна. Важно, что сегодня этот масштабный, поистине общенациональный проект развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами. Объединяет своей благородной миссией чутких, неравнодушных людей – как в России, так и за ее пределами. Вы искренне стремитесь приносить пользу Отечеству, воспитываете в подрастающем поколении уважение к героическим страницам нашей истории. И, конечно, глубокого признания заслуживает ваша самоотверженная, слаженная работа в период сложной эпидемиологической обстановки. Желаю вам успехов и всего наилучшего!"

– сказал активистам Путин.

Поздравили волонтеров с пятилетним юбилеем также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, герой РФ, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.

Форум проводится при поддержке ОАО "Российские железные дороги". В рамках мероприятия для участников запланирована двухдневная образовательная программа, творческие вечера, встречи с наставниками Движения, конкурсы и подарки.

Среди участников мероприятия были: Амельченкова Ольга – руководитель ВОД "Волонтеры Победы"; Хинштейн Александр – руководитель проекта "Историческая память" партии "Единая Россия"; Дружинина Елена – заместитель министра науки и высшего образования РФ; Платонов Андрей – заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Отметить Юбилей Движения в режиме онлайн собрались более 5 000 человек из 50 стран мира. Волонтеры Победы подвели итоги работы за первые 5 лет, запланировали цели на будущее и презентовали новую систему роста добровольцев Движения.

Проект в год 70-летия Победы в итоге перерос в мощное движение, которое широко представлено не только в городах и селах России, но и в 50 других странах.

За прошедшие годы добровольцы благоустроили более 75 000 воинских захоронений и памятных мест; высадили более 27 000 000 деревьев по всему миру в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны в рамках акции "Сад Памяти", помогли тысячам желающим составить семейное древо и даже найти потерянных родственников. Благополучателями организации являются более 50 000 ветеранов, которым оказывается помощь не только 9 мая.