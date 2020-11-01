Проекты программы "Женщина-лидер" представили вице-спикеру Совета Федерации

Инициативы направлены на решение проблем образования, поддержку работающих матерей и развитие регионального туризма

Онлайн-встреча новой образовательной программы "Женщина-лидер" Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоялась в рамках мероприятий по подготовке к третьему Евразийскому женскому форуму, который должен пройти в 2021 году в Санкт-Петербурге. На встрече, где речь шла о проектах форума и поддержке женского лидерства, участницы программы презентовали свои социальные проекты заместителю Председателя Совета Федерации РФ Галине Кареловой.

Программа "Женщина-Лидер", направленная на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение актуальных проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности, реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума и Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации. О старте программы объявила в начале сентября Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко в ходе прямого включения на суперфинале конкурса "Лидеры России".

"Традиционно в преддверии форума запланирована насыщенная программа мероприятий. Так, будет запущен марафон женских инициатив в развитии территорий, пройдут гостиные Евразийского женского форума. Во всех федеральных округах пройдет стартап-тур "Сколково", будут отобраны лучшие инновационные технологические проекты женщин",

– рассказала на прошедшей встрече Галина Карелова. Она добавила, что образовательная программа – первый проект в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму. Слушателями уже стали 140 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Первую половину из них занимают бизнесмены, а вторую – представители госсектора с некоммерческими организациями. Более 90% участников занимают руководящие должности.

На встрече вице-спикер СФ Галина Карелова поведала о проектной деятельности Совета Евразийского женского форума, в том числе по поддержке женского лидерства. Она рассказала, что направленные на более активное включение женщин в цифровую экономику, промышленность, продвижение социальных инноваций, международную кооперацию и развитие территорий проекты успешно работают. Заместитель Председателя Совета Федерации подчеркнула:

"Эти социально значимые инициативы решают конкретную проблему, содержат новые современные решения с использованием инновационных, в том числе цифровых технологий, а также учитывают опыт международных организаций. Более широко они будут презентованы международному сообществу на предстоящем Форуме".

Среди инициатив, представленных участницами, были проекты по решению проблем в детском образовании, профессиональном обучении предпринимательниц, а также направленные на поддержку работающих матерей и развитие регионального туризма.

"Результатом нашей программы должны стать конкретные социальные проекты, которые будут реализованы нашими слушателями. Мы хотим при поддержке авторитетного Совета Евразийского женского форума дать уникальный опыт и предложить яркие практические решения, которые можно будет тиражировать далее в регионах страны",

– раскрыла цели программы руководитель департамента образовательных проектов Мастерской управления "Сенеж" Екатерина Егошина.

Диана Тевосова, генеральный директор Детского Продюсерского центра "Имена Продакшн", отметила, что особенно важными были вопросы "Как эффективно выстроить свою работу и помогать обществу? Как стать социально активной и чем сегодня государство может помочь и помогает лидерам? В каких сферах женщины должны усилить свое участие?"

Тевосова – продюсер фильма "257 причин, чтобы жить", который получил первый приз в номинации Best Performance на Каннском кинофестивале Canneseries в октябре 2020 года, и организатор ежегодного благотворительного московского фестиваля "Я Верю", в котором приняло участие более 20 тыс. человек. По итогам встречи она сказала:

"Фестиваль "Я верю" – это возможность для талантливых детей добиться успеха в той области, где они действительно талантливы. Главными целями этого проекта являются развитие фестиваля до общероссийского, социализировать и обучить российских детей путем творчества, независимо от их социального статуса, поддерживать талантливых детей в культурной сфере, вдохновить и научить патриотизму, мотивировать детей на добрые дела, научиться верить в мечту и осуществлять ее в жизни, научить верить в лучшее будущее России. Мы верим и приложим усилия, что в 2020 -2021 году "Я верю", станет телевизионным проектом и будет показан на одном из федеральных каналов. Галина Николаевна поддержала эту инициативу, я верю, что общими усилиями мы обязательно его реализуем".

Анна Хрусталева, директор юридического департамента международного консалтинга ACSOUR, сопредседатель Комитета по безопасности бизнеса AmCham, отметила три важных момента по итогам мероприятия:

"Первое, успех проекта на национальном и международном уровнях – это команда. Команда вместе движется к единому видению, когда сила в каждом ее участнике, а сила тока каждого отдельного участника – в команде. Второе, проект "Женщина –Лидер" – это проект про возможности для успешных женщин. Про веру в нас, про поддержку наших инициатив и про результаты нашей социальной работы. И третье, сегодня особенно актуальны вопросы цифровизации, сельского хозяйства и экологии".

Проект команды "Адвокаты образования" представляла на встрече одна из его инициаторов Мария Гладышева, финалистка конкурса "Лидеры России". Она отметила:



"Мы работаем над бесплатным курсом, который планируем распространить, в первую очередь, среди наших преподавателей 1-11 классов, а потом, возможно, выйти на международные школы и учреждения. Во время вебинара Галина Николаевна Карелова как раз упомянула нашу идею как одну из социально-полезных и актуальных. Очень понравилось, что спикер в курсе многих проектных инициатив девушек-участниц программы. Это значит, что мы на правильном пути, а наши инициативы будут замечены и реализованы".

Программа "Женщина-Лидер" проходит в смешанном формате – онлайн и очно. Проект стартовал в сентябре и завершится в декабре 2020 года.

В рамках АНО "Россия – страна возможностей" в феврале 2019 года был создан образовательный центр – Мастерская управления "Сенеж", который должен формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.